Chadia Rodriguez, gelo con Anna: perché si sono lasciate

Negli ultimi anni, Chadia Rodriguez ha dimostrato di essere schietta e diretta, non temendo di esprimere le proprie opinioni, anche a rischio di creare inimicizie nel panorama musicale. Circa un anno fa, durante un episodio di Real Talk, ha lanciato frecciatine a Rose Villain e Anna Pepe, suggerendo che il loro successo potesse derivare più dall’acquisto di visibilità sui social piuttosto che dal vero talento. Recentemente, Chadia ha nuovamente parlato di Anna in un podcast con Gabriele Parpiglia, rivelando che inizialmente si consideravano fan l’una dell’altra ma che le cose erano cambiate quando Anna ha cominciato a comportarsi come una star. Inoltre, ha accennato alla possibilità di un diss tra loro, paragonabile a quello tra Fedez e Tony Effe.

In merito alla scena musicale, Chadia ha commentato la situazione di Baby Gang e Simba la Rue, sottolineando che il cambiamento deve partire da dentro e non si può aspettare che le circostanze cambino senza un proprio impegno. Ha anche espresso il desiderio di avere una relazione con Marracash, affermando che, sebbene non ci sia ancora stata alcuna storia, è fiduciosa che la poligamia venga introdotta, e aggiungendo che lo aspetta con speranza. Comunque, il suo approccio alle relazioni e alle dinamiche nel mondo della musica continua a suscitare attenzione e dibattito tra i fan e gli addetti ai lavori.