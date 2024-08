Chadia Rodriguez furiosa ad una serata: “Vengo a darti due sberle”

Ai concerti può succedere di tutto (lo sanno bene Giusy Ferreri e Michele Zarrillo), anche che un “fan” faccia delle affermazioni non appropriate. Durante uno degli ultimi show di Chadia Rodriguez, un ragazzo nel pubblico le ha detto di togliersi la camicia, probabilmente credendo di fare “bella figura” con gli amici e soprattutto pensando che la cantante non sentisse o replicasse. Peccato che al galletto di turno è andata male, anzi, malissimo. La rapper infatti ha sentito tutto e ha asfaltato il ragazzo in pochi secondi.

Il tipo ha rischiato…

“Quali sono i mali di questa epoca? Secondo me il primo male che si diffonde nel mondo è la mancata educazione, poi arrivano superbia, avarizia e tutti gli altri peccati capitali. – ha dichiarato Chadia Rodriguez a Sky Tg 24 – Tra i vizi capitali quello a cui non rinuncerei? Non saprei, molti non rappresentano la mia persona, forse non rinuncerei alla lussuria.

Se provo nostalgia per la me di cinque anni fa? Nessuno cambia, al massimo migliora o peggiora, come il vino che invecchiando può migliorare ma anche diventare aceto. Non mi spiacerebbe tornare a quegli anni di spensieratezza che non conoscevano il Covid. Cosa deve fare oggi un uomo per far ‘volare una donna sull’altalena’? Rispondere sarebbe già importante, poi vediamo il resto. Sono single da quattro anni per questo, gli uomini sono le nuove donne. Parlo per me e per il mio carattere. Ho questa idea di me, certo posso migliorare ma non cambio il pensiero o lo sguardo sulla vita. Ho un brutto caratterino”.