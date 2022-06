In esclusiva posso anticiparvi che ci sarà anche Chadia Rodriguez al Grande Fratello Vip. Anche se forse sarebbe più corretto scrivere ci sarebbe, dato che la firma sul contratto manca tutt’ora. Quel che è certo è che la rapper e conduttrice ha sostenuto il provino e tutti gli autori, compreso Alfonso Signorini, se ne sono innamorati.

Ora, a decidere se entrare in Casa, spetta solo alla Rodriguez che con la famiglia di Belen non c’entra niente, tranquilli. “Rodriguez” è solo un cognome d’arte dato che lei all’anagrafe è Chadia Darnakh. Nata in Spagna nel 1998, Chadia Rodriguez ha sangue metà spagnolo e metà marocchino, anche se è l’Italia il paese che l’ha adottata e le ha regalato la fama. Prima come modella, poi come cantante (fra i suoi singoli più famosi Bella Così), poi come conduttrice. Attualmente è un volto Discovery con il programma Sex, Lies & Chadia.

Recentemente è stata anche su un carro del Toscana Pride.

Chadia Rodriguez verso il Grande Fratello Vip, chi saranno gli altri vipponi?

In queste settimane sono usciti tantissimi nomi. Alcuni papabili, altri improbabili, molti smentiti. Dopo le smentite di Federico Fashion Style, Gemma Galgani e Giorgio Manetti, tutti gli occhi ora sono puntati su Guendalina Canessa ed Asia Gianese. Quasi certo anche Max Felicitas, così come Patrizia Groppelli ed Antonino Spinalbese. Papabile anche Alvaro Vitali, mentre resta improbabile la presenza di Manuela Arcuri e di Pamela Prati. Un grosso boh intorno al nome di Antonio Razzi, mentre potrebbe realmente esserci Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi. Fra i nomi trapelati anche la cantante Gigliola Cinquetti e la combo Vera Gemma e Jeda Fidel che concorrerebbero come unico concorrente.