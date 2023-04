CGK Unlimited Set di lenzuola king size, 4 pezzi, lenzuola di lusso per hotel, extra morbide, tasche profonde, facili da montare, traspiranti e rinfrescanti, senza pieghe, comode, in corallo

Molti set di lenzuola King sono realizzati in tessuto di bassa qualità che si strappa facilmente e si sente ruvido e scomodo contro la pelle. CGK Unlimited – Set di lenzuola king size con tasche profondeMolti set di lenzuola King sono realizzati in tessuto di bassa qualità che si strappa facilmente e si sente ruvido e scomodo contro la pelle. Il nostro set di lenzuola e lenzuola con angoli King Size CGK Unlimited utilizza un tessuto in microfibra super fine e doppio spazzolato che ha alcuni commenti che le nostre lenzuola di lusso King si sentono più morbide di lenzuola da 1.000, 1500 e 1800 fili. Il nostro set di 4 fogli a trama stretta garantisce morbidezza unita a una maggiore resistenza e durata. Inoltre, leggero e traspirante. Il foglio di CGK Unlimited 4 pezzi include:

1 lenzuolo (274,3 x 259,1 cm).

1 lenzuolo con angoli (203 x 198 cm).

2 federe rinfrescanti e setose (50,8 x 101,6 cm) perfette per adattarsi Mentre molte lenzuola tascabili profonde King sono mal adatte e possono essere una lotta per salire sul letto, le nostre lenzuola con angoli King hanno tasche profonde per adattarsi facilmente ai materassi fino a 16 pollici, quindi rendere il letto richiede metà del tempo. Si adatta comodamente anche su materassi e materassi ad aria. Caratteristiche:

Tasche profonde per adattarsi a materassi profondi 40,6 cm

Tessuto 100% microfibra spazzolata.

Lussuosamente morbido e burroso.

Traspirante e rinfrescante

Lavabile in lavatrice e resistente alle macchie per una facile pulizia.

Resistente a strappi, restringimenti e sbiadimento. In CGK Unlimited, amiamo regalare ai nostri clienti il sonno profondo e lussuoso – a un prezzo accessibile. Abbiamo standard elevati per il nostro set di lenzuola e lavoriamo duramente per rispettare questi standard e mantenerti felice e riposato. Il nostro set di lenzuola ultra morbido di qualità alberghiera King vi lascerà dormire profondamente.

Tasche profonde e facili da installare: si adattano a materassi fino a circa 40,6 cm di profondità. Se il materasso è più piccolo di 40,6 cm, si adatta perfettamente. Molti materassi sono piuttosto grandi in questi giorni e riteniamo che questa sia una buona dimensione universale che si adatta alla maggior parte dei materassi.SENTI LA DIFFERENZA: Se stai cercando fogli molto morbidi li hai trovati! Sono traspiranti, freschi e super morbidi come la seta. Il comfort di queste lenzuola ti farà tornare! Sono più morbidi dei fogli di cotone egiziano e cotone biologico. Ideale per qualsiasi stanza della tua casa: camera da letto, camera degli ospiti, camera dei bambini, camper, casa vacanze. Ottima idea regalo per uomini e donne, mamme e papà, San Valentino, festa della mamma, festa del papà e Natale.Microfibra spazzolata di alta qualità: una differenza più leggera. Un tocco più morbido e sottile. Realizzati con filati in microfibra spazzolata di altissima qualità. La meraviglia praticamente senza peso dei fogli CGK Unlimited ti farà tornare di più. Insisti nei tuoi sogni.Ottimi fogli per il prezzo! Questi sono alcuni dei fogli più morbidi e convenienti che tu possa mai trovare. Sono molto più morbidi rispetto alla maggior parte dei fogli di cotone egiziano e ad una frazione del costo.

189,20 €