Le note di Francesco De Gregori, diffuse dagli altoparlanti, risuonano in piazza San Giovanni, sorvegliata dall’alto già dal mattino dell’elicottero della questura. La piazza convocata dalla Cgil per rispondere all’attacco neofascista di sabato scorso inizia a riempirsi.

Con centinaia di persone già assiepate sotto al palco, mentre le delegazioni da tutta Italia stanno raggiungendo la sede della Cgil di Roma e Lazio in via Buonarroti, all’Esquilino, da dove partira’un corteo che raggiugnerà San Giovanni. In piazza sono attese oltre 50mila persone. Gli accessi sono vigilati da servizio d’ordine del sindacato. Polizia e carabinieri sorvegliano tutto il quadrante in maniera capillare per bloccare ogni possibile intrusione No Pass.

In mattinata una decina di scettici del certificato vaccinale si aggiravano intorno a palazzo Chigi: troppo pochi per impensierire le forze dell’ordine. E alle 18 è in programma Lazio-Inter all’Olimpico con i cancelli aperti dalle 15.30.