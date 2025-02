Cgia: La crisi tedesca ha colpito l’export più dei dazi americani

La crisi economica in Germania ha inflitto un danno di 5,8 miliardi di euro al sistema produttivo italiano negli ultimi due anni, secondo la Cgia di Mestre. Questa crisi è considerata più severa rispetto agli eventuali dazi imposti dall’amministrazione Trump. Nel 2023, le esportazioni italiane verso la Germania sono diminuite di 2,7 miliardi, con una contrazione di 3,1 miliardi nei primi dieci mesi del 2024. Nonostante le preoccupazioni per i dazi statunitensi, la Cgia sottolinea che la crisi tedesca ha già causato danni maggiori e potrebbe continuare a farlo. Nel 2019, le barriere commerciali di Trump non provocarono impatti così gravi come quelli attuali.

Nel 2020, le vendite italiane negli Stati Uniti sono scese di 3,1 miliardi, ma ciò è attribuito principalmente alla pandemia piuttosto che ai dazi. Fino al 2020, l’export verso gli Stati Uniti è aumentato costantemente, passando da 20,3 miliardi di euro nel 2008 a 67,2 miliardi nel 2023, rappresentando il 10,7% dell’export totale italiano. Tuttavia, nei primi dieci mesi del 2024, le vendite negli Stati Uniti sono calate di quasi 1,5 miliardi di euro, una riduzione minore rispetto al calo del 4,9% verso la Germania.

Secondo l’Ocse, l’introduzione di dazi del 10% sull’import dell’UE causerebbe perdite per l’esportazione italiana di 3,5 miliardi di euro, salendo a 10-12 miliardi con l’aliquota al 20%. I settori più colpiti sarebbero quelli con una penetrazione significativa nel mercato statunitense.