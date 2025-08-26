CFO Arzano

Il nostro cliente: prestigiosa multinazionale leader nel settore del packaging.
Stiamo cercando un CFO per:
– Pianificare
– Implementare
– Gestire
– Supervisare tutte le attività finanziarie
Requisiti:
- Esperienza significativa nel settore finanziario
- Competenze avanzate in pianificazione e analisi finanziaria
- Conoscenza approfondita delle normative fiscali
- Capacità di leadership e gestione del team
- Eccellenti abilità comunicative e relazionali
Benefit:
- Contratto a tempo indeterminato
- Opportunità di crescita professionale
- Ambiente di lavoro dinamico
- Pacchetto retributivo competitivo
Se sei interessato a questa opportunità, inviaci il tuo CV!
