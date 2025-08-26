CFO Arzano

Di
StraNotizie
-
0
Offerte di Lavoro

CFO Italy (Arzano)

Il nostro cliente: prestigiosa multinazionale leader nel settore del packaging.

Stiamo cercando un CFO per:

– Pianificare
– Implementare
– Gestire
– Supervisare tutte le attività finanziarie

Requisiti:

  • Esperienza significativa nel settore finanziario
  • Competenze avanzate in pianificazione e analisi finanziaria
  • Conoscenza approfondita delle normative fiscali
  • Capacità di leadership e gestione del team
  • Eccellenti abilità comunicative e relazionali

Benefit:

  • Contratto a tempo indeterminato
  • Opportunità di crescita professionale
  • Ambiente di lavoro dinamico
  • Pacchetto retributivo competitivo

Se sei interessato a questa opportunità, inviaci il tuo CV!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

CFO Arzano

CFO per multinazionale packaging: gestisce finanze strategiche; requisito chiave: esperienza in reporting finanziario; beneficio: crescita sostenibile.

Sales Assistant – Bolzano

LEGO® cerca Sales Assistant energici con esperienza; contribuisci a un ambiente stimolante e vivi la magia del brand ogni giorno.

Construction Manager – Solar Energy, Italy

Gestisce progetti PV in remoto; requisito chiave: esperienza nel settore; beneficio: contribuzione a un futuro energetico sostenibile.

Business Development Manager – Roma

Ruolo: Sviluppare soluzioni energetiche innovative. Requisito: Esperienza in energie rinnovabili. Beneficio: Contribuire a un futuro sostenibile.

PV Construction Manager – Italy

Gestisce progetti PV in Italia; deve avere esperienza nel settore rinnovabili. Beneficio: contribuisci a un futuro sostenibile.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui