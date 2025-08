Cetilar diventa main sponsor del Pisa in Serie A

Il Pisa Calcio, fresco di promozione in Serie A, ha ufficializzato una nuova intesa con il brand Cetilar, che diventerà il main sponsor della maglia e manterrà il naming dello stadio, già ristrutturato e rinominato Cetilar Arena. La collaborazione, iniziata nel finale della stagione 2019-2020, si arricchisce di nuove opportunità per l’intero team.

Fondata dai fratelli Lacorte nel 2004, l’azienda è specializzata in integratori alimentari e dispositivi per la salute di muscoli e articolazioni. Il rinnovo dell’accordo rappresenta un passo avanti significativo, offrendo ai calciatori nerazzurri l’accesso all’Athletica Cetilar Performance Center, un centro all’avanguardia per medicina sportiva, preparazione atletica e riabilitazione, inaugurato recentemente.

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa Sporting Club, ha espresso soddisfazione per la continuazione della partnership, sottolineando il legame profondo tra le due realtà e come Cetilar abbia accompagnato il club nelle sue tappe di crescita.

Anche Carlo Volpi, consigliere delegato di Pharmanutra, ha evidenziato l’importanza del rinnovo, evidenziando come questo sia un segnale di fiducia nella squadra e una risposta alle sfide che la nuova stagione in Serie A presenterà. La condivisione di obiettivi e valori tra le due parti continuerà a essere un elemento centrale nel percorso di crescita del club toscano.