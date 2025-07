Cessioni in arrivo: Leoni e Sohm sul mercato di gennaio

Ieri si è svolto un intenso susseguirsi di incontri riguardanti il futuro di due giocatori del Parma, Giovanni Leoni e Simon Sohm. Entrambi sono al centro di trattative importanti, ma il club emiliano non ha ancora ricevuto offerte che soddisfino le proprie richieste.

Per quanto riguarda Leoni, il suo agente, Edoardo Crnjar, ha discusso di un possibile trasferimento all’Inter. Il Parma ha respinto un primo approccio di 30 milioni, mantenendo una valutazione di 40 milioni. Si è parlato anche di un possibile scambio con Sebastiano Esposito, ma l’Inter dovrà presentare un’offerta più allettante per far breccia nelle richieste di Cherubini. Leoni, nel mirino anche di club come Liverpool, Milan e Juventus, continua a suscitare interesse tra i top club.

Nel frattempo, la Fiorentina sta tentando di completare l’acquisto di Sohm, aumentando la propria offerta fino a 13-14 milioni più bonus. Il Parma, che chiede 20 milioni, sta sperando che la volontà del giocatore possa accelerare una conclusione positiva. Fonti vicine al club toscano riportano che l’intesa potrebbe chiudersi intorno ai 15 milioni, con Sohm già favorevole a un passaggio alla squadra allenata da Pioli.

Entrambe le operazioni sono seguite con attenzione, ma attualmente il Parma resta fermo sulle proprie posizioni economiche. Le trattative continueranno nei prossimi giorni con aggiornamenti attesi.