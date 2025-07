Cessione Osimhen: banche verificano accordo da 75 milioni

Dopo un lungo periodo di trattative, si è concluso l’affare tra il Napoli e il Galatasaray per la cessione dell’attaccante Victor Osimhen. La transazione prevede un incasso totale di 75 milioni di euro, con 40 milioni che saranno pagati subito e 35 milioni in due rate successive.

Attualmente, le banche sono impegnate a esaminare i dettagli finanziari dell’accordo, compresi vari strumenti come fidejussioni e lettere di credito. La contrattazione ha incluso diversi aspetti specifici, tra cui una clausola anti-Juventus per mitigare il rischio di un trasferimento indesiderato, e una penale di 30 milioni nel caso in cui il Galatasaray decidesse di cedere il calciatore a una squadra di Serie A. Inoltre, è previsto un diritto del Napoli a ricevere il 10% del prezzo in caso di una rivendita entro il 2027.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è riuscito a ottenere le condizioni desiderate, grazie anche alla determinazione di Osimhen di voler trasferirsi al Galatasaray. Questo accordo si inserisce in un contesto più ampio, in cui, nonostante un ritardo di un anno, il Napoli ha incassato complessivamente quanto previsto, toccando un totale di 150 milioni grazie alle cessioni di Osimhen e di Kvaratskhelia.