Cessione Leoni: il Parma cresce tra ambizioni e talenti

Cessione Leoni: il Parma cresce tra ambizioni e talenti

Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma e con un passato alla Juventus, ha vissuto momenti intensi come calciatore e dirigente. Durante Ferragosto, è stata ufficializzata la cessione di Giovanni Leoni al Liverpool, un’operazione importante per il club.

Cherubini, originario di Foligno, ha iniziato la sua carriera calcistica nei Pulcini, ispirato da Marco Tardelli. Da centrocampista mancino, ha raggiunto la Serie C1 con il Carpi, ma, dopo una stagione in C2, ha compreso che il suo futuro sarebbe stato altrove. Ha deciso di dedicarsi alla carriera dirigenziale mentre giocava in Serie D, gestendo anche una propria agenzia di servizi finanziari.

Il suo esordio come direttore generale avvenne a Foligno, dove, dopo aver vinto il campionato di Serie D, il presidente gli propose di lasciare il campo. Cherubini racconta di aver collaborato con giovani calciatori in prestito dalla Serie A, contribuendo a formare legami con le squadre europee. La sua carriera lo ha portato alla Juventus, dove ha ideato il progetto Next Gen, che si occupa dello sviluppo dei giovani talenti.

Tra i suoi “pupilli” c’è Moise Kean, di cui apprezza il potenziale. Cherubini descrive Andrea Agnelli come un visionario, capace di intraprendere progetti ambiziosi nonostante le critiche.

Oggi, al Parma, Cherubini evidenzia la visione e la determinazione del presidente Krause nel portare avanti un progetto di crescita per il club. Anche se la cessione di Leoni rappresenta una perdita, rimane ottimista sul futuro della squadra.

