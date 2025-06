Cesenatico: Un Weekend di Musica e Festa con Clara!

Cesenatico si prepara a una grande celebrazione musicale con il concerto di Clara in Piazza Costa, una giovane artista emersa dalla serie “Mare Fuori” e dal festival di Sanremo. L’evento segna l’inizio della Notte Rosa, coincidente con il solstizio d’estate, promettendo un weekend ricco di musica e divertimento. Venerdì si apre con un dj-set di Radio Bruno, accompagnato da fuochi d’artificio. Sabato, un concerto della tribute band “Funky Gallo” si svolgerà a Valverde.

Il tema di quest’edizione, ideato da Visit Romagna e Claudio Cecchetto, è “Hit’s Summer”, che rappresenta sia “l’estate” che le “hits” musicali. Oltre alla musica, la Notte Rosa offrirà una serie di eventi, come giochi per bambini con il Ludobus Scombussolo e attività di pilates sulla spiaggia. Sabato, in onore del solstizio, si svolgerà “Chase the Sun”, una pedalata dall’Adriatico al Tirreno, seguita da una sessione di yoga sulla spiaggia.

Il grattacielo di Cesenatico e la ruota panoramica saranno illuminati di rosa, creando un’atmosfera suggestiva visibile da tutta la costa. Anche nei vari eventi nei quartieri della zona a mare, come Piazza Michelangelo e Viale Carducci, saranno presenti bandiere rosa con il logo della manifestazione. Questo fine settimana non sarà solo musicale, ma cercherà di coinvolgere la comunità e animare l’intera città.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.cesenatoday.it