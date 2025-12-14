7.9 C
Roma
domenica – 14 Dicembre 2025
Viaggi

Cesenatico: nuovo residenziale nel luogo dell’hotel Pino

Da stranotizie
Cesenatico: nuovo residenziale nel luogo dell’hotel Pino

L’ex hotel Pino, uno degli edifici simbolo del centro città e del turismo in riviera, sarà trasformato in residenziale. La giunta comunale ha approvato lo schema di accordo operativo presentato per l’area, che prevede la demolizione dell’edificio principale, chiuso dal 2008, e della casa del custode. Al loro posto sarà costruito un nuovo edificio a destinazione residenziale, con una riduzione di volumi del 77% rispetto a quelli attuali.
L’accordo prevede anche il restauro e il risanamento conservativo del villino esistente in stile Liberty, situato a monte del lotto.
Il proprietario dell’hotel, l’industriale calzaturiero Gianvito Rossi, si assumerà l’onere di riqualificare i marciapiedi e il sistema fognario in viale Leonardo da Vinci, spendendo 600mila euro.
Il sindaco Matteo Gozzoli spiega che l’Hotel Pino è diventato un edificio con forti criticità e un impatto non positivo dopo la sua dismissione.
L’accordo operativo tra pubblico e privato prevede una riduzione significativa dei volumi, la costruzione di un edificio di pregio e la qualificazione dei marciapiedi e dell’impianto fognario di viale Leonardo da Vinci.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Cucina bresciana
Articolo successivo
Animali e letteratura per l’infanzia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.