Cesenatico: nuovo residenziale nel luogo dell’hotel Pino

L’ex hotel Pino, uno degli edifici simbolo del centro città e del turismo in riviera, sarà trasformato in residenziale. La giunta comunale ha approvato lo schema di accordo operativo presentato per l’area, che prevede la demolizione dell’edificio principale, chiuso dal 2008, e della casa del custode. Al loro posto sarà costruito un nuovo edificio a destinazione residenziale, con una riduzione di volumi del 77% rispetto a quelli attuali.

L’accordo prevede anche il restauro e il risanamento conservativo del villino esistente in stile Liberty, situato a monte del lotto.

Il proprietario dell’hotel, l’industriale calzaturiero Gianvito Rossi, si assumerà l’onere di riqualificare i marciapiedi e il sistema fognario in viale Leonardo da Vinci, spendendo 600mila euro.

Il sindaco Matteo Gozzoli spiega che l’Hotel Pino è diventato un edificio con forti criticità e un impatto non positivo dopo la sua dismissione.

L’accordo operativo tra pubblico e privato prevede una riduzione significativa dei volumi, la costruzione di un edificio di pregio e la qualificazione dei marciapiedi e dell’impianto fognario di viale Leonardo da Vinci.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio? 🔗 Scopri le offerte Weekendesk