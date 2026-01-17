Cesena vince a Reggio Emilia

Il Cesena torna alla vittoria in trasferta grazie a una doppietta di Christian Shpendi, che ha permesso di superare la Reggiana al Mapei Stadium. La squadra romagnola si è così riportata al quinto posto in classifica con 34 punti, a quattro lunghezze dal terzo posto occupato dal Monza con 38 punti, mentre il Venezia è secondo con 41 punti e il Frosinone è in testa con 42 punti.

La partita al Mapei Stadium è iniziata con la Reggiana che ha trovato il vantaggio al 27′ grazie a Portanova. Tuttavia, il Cesena ha pareggiato già al 30′ con una rete di Shpendi su rigore e ha poi trovato la vittoria al 63′ sempre con Shpendi.

Le formazioni che sono scese in campo sono state:

AC Reggiana: Motta, Papetti, Bozzolan, Rozzio, Charlys, Gondo, Quaranta, Reinhart, Rover, Girma, Portanova.

Cesena FC: Klinsmann, Ciofi, Zaro, Mangraviti, Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta, Blesa, Shpendi.

L’arbitro della partita è stato Simone Galipò di Firenze.