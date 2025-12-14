Cesena supera il Mantova 3-2 e sale al terzo posto

Il Cesena ha sconfitto il Mantova con un risultato di 3-2, tornando al terzo posto in classifica, a un punto di distanza da Frosinone e Monza. Nonostante le due reti subite nei primi 25 minuti, i bianconeri sono riusciti a ribaltare la partita grazie ai gol di Shpendi, un’autorete del Mantova e il gol di Frabotta al 79′ minuto.

La partita è iniziata con il Mantova che ha preso il comando della gara con un rigore trasformato da Ruocco al 17′ minuto, seguito da una punizione di Artioli al 25′ minuto. Tuttavia, il Cesena non si è arreso e ha iniziato a recuperare con il gol di Shpendi al 42′ minuto.

Nella ripresa, il Cesena ha continuato a spingere e ha fatto pareggio con un’autorete del Mantova al 54′ minuto, per poi prendere il comando della gara con il gol di Frabotta al 79′ minuto. Il Mantova ha tentato di pareggiare, ma il Cesena ha resistito e ha portato a casa la vittoria.

Il prossimo impegno del Cesena sarà sabato contro la Juve Stabia, sempre al Manuzzi. La vittoria contro il Mantova ha permesso al Cesena di tornare al terzo posto in classifica, a un punto di distanza da Monza e Frosinone, che giocheranno domenica contro il Pescara.