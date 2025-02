Cesena in Bolla: in Fiera 1.600 etichette e 230 aziende

Torna il 10 e 11 febbraio ‘Cesena in Bolla # Non solo bollicine’, giunta alla decima edizione, dedicata agli spumanti nazionali e internazionali. Presso Cesena Fiera, si presenteranno i migliori Spumanti Metodo Classico provenienti da quattro territori italiani: Trento Doc, Franciacorta, Oltrepò Pavese e Altalanga, con un focus speciale sulle ‘bollicine di montagna’ del Trentino. Oltre ai vini italiani, saranno disponibili Champagne e Cremant dalla Francia e Cava dalla Spagna, insieme a Prosecco e altre bollicine Metodo Martinotti da tutta Italia. La manifestazione offre anche una selezione di vini fermi, bianchi, rossi e rosati.

In abbinamento al vino, si potranno gustare eccellenti assaggi di cibo. Partecipano aziende come Greci Industrie Alimentare, Canuti Pastificio Tradizione Italiana, il salumificio Norcia per Voi, e distributori di formaggi sardi come Ruiu. Inoltre, ci saranno prodotti come il cioccolato artigianale dei Fratelli Gardini e birre locali. Per celebrare i dieci anni, la fiera vedrà la presenza di 230 aziende e circa 1600 etichette.

L’evento, organizzato da Taste Production, si svolge in un momento delicato per la ristorazione, dato l’inasprimento delle sanzioni legate al consumo di alcol. Ivan Tesei, titolare di Taste Production, sottolinea l’importanza di affrontare questo argomento durante la manifestazione, promuovendo un messaggio di consumo responsabile.

La fiera si svolgerà nei padiglioni di Pievesestina, con ingresso gratuito per gli operatori del settore previa registrazione, mentre per il pubblico sono disponibili biglietti a pagamento. Cauzione per i calici e alcol test sono previsti per garantire una fruizione consapevole dell’evento.