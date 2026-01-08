Cesena: gestione alloggi pubblici tutela legalità

La gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sul territorio dell’Unione dei Comuni Valle del Savio è oggetto di un’azione coordinata tra istituzioni, Polizia locale e forze dell’ordine. L’obiettivo è tutelare la legalità, la sicurezza dei cittadini e il corretto utilizzo del patrimonio pubblico.

A Cesena non si registrano occupazioni abusive, come confermato dall’assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini e dall’assessora ai Servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo. L’Unione collabora con i Comuni proprietari degli immobili, Acer, Asp e la Polizia locale per prevenire situazioni di illegalità e microcriminalità.

La normativa regionale stabilisce la decadenza dall’assegnazione per chi utilizza l’alloggio per scopi illeciti o viola gravemente il regolamento d’uso. In caso di segnalazione, l’Unione trasmette un preavviso di decadenza e, dopo le opportune verifiche, la dichiarazione di decadenza comporta il pagamento di un canone maggiorato, la risoluzione del contratto e il rilascio immediato dell’alloggio.

In caso di mancato rilascio dell’alloggio, si procede allo sgombero coattivo eseguito da Acer e dalla Polizia Locale. Negli ultimi tre anni, questo procedimento è stato applicato a sei nuclei familiari per utilizzo illecito dell’alloggio e per situazioni che compromettevano la sicurezza del contesto condominiale. Non si sono registrate occupazioni abusive vere e proprie, ma il procedimento è stato applicato in sette casi relativi a persone rimaste negli alloggi senza titolo.