Cesare, Giulietta e Lucrezia sono stati eliminati nel corso delle ultime puntate di Love Island Italia e se l’ultima (la sosia di Chiara Ferragni che ha partecipato a Ciao Darwin) è stata eliminata per volere del pubblico, le altre due uscite possiamo definirle un vero e proprio colpo di teatro.

Love Island Italia, ultimo recoupling choc: uno si ritira, due vengono eliminati * https://t.co/NRItuXZuHe #LoveIslandItalia https://t.co/xWR1xss1L8 — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 28, 2021

Chiamate a riformulare le coppie, Giulietta ha scelto Cesare ma quest’ultimo – pur di non dover di nuovo far coppia con lei – ha preferito ritirarsi dal gioco eliminando così di default anche la ragazza dato che a Love Island Italia se non sei in coppia, sei fuori.

Tornati sui social Cesare e Giulietta hanno ripreso la loro vita: lui è rientrato nel ristorante di sua proprietà a Firenze, lei nel suo appartamento di Milano dove si è trasferita da Alessandria per fare la modella.

Giulietta: il commento su Cesare

“Cesare ha fatto la scelta che riteneva fosse più giusta per lui. A volte nella vita bisogna essere egoisti per il proprio bene e se lui si è sentito di fare questa scelta io la rispetto anche se posso non essere d’accordo. Lui, come me, non ha né ragione ne torto. Solo io e lui sappiamo cosa abbiamo passato nella villa e cosa abbiamo provato. Riconosciamo a vicenda che siamo delle belle persone ma li dentro qualcosa tra di noi non ha funzionato. Io e Cesare avremo sicuramente modo di chiarirci e chissà… mai dire mai“.

E, sempre su Instagram, ha aggiunto:

“Mi dispiace essermene andata via prima della fine, però è stata un’esperienza bellissima che porterò per sempre nel mio cuore“.

A lasciare le porte aperte a Cesare è stata anche Lucrezia, con cui il ragazzo fiorentino ha avuto un breve flirt (ed una notte di passione) all’interno della villa.

“Io sono entrata a Love Island Italia come Bombshell, quindi dovevo mettere in discussione le coppie che non erano forti ovviamente in base al mio gusto personale. A me piaceva Cesare ed ho puntato quella coppia. Se Cesare e Giulietta fossero stati una coppia solida non li avrei messi in discussione, questo purtroppo non è passato. Loro erano già in crisi. Io sono tutt’ora interessata realmente a lui“.

Cesare darà una possibilità a Lucrezia? Ma soprattutto si chiarirà con Giulietta?