Cesare Pontigia e Giulietta Romano di Love Island Italia, dopo l’esperienza nella villa di Giulia De Lellis, sono rimasti in buoni rapporti o hanno definitivamente chiuso? A rispondere a questa domanda è stato proprio il ristoratore fiorentino su Instagram.

“Quando ho deciso di uscire e chiudere, ho deciso di farlo con lei anche nella vita vera, ma chiudendola in ottimi rapporti. Quello che è successo ci ha avvicinato molto, non aveva senso litigare: semplicemente non ci siamo trovati per tante cose. Ci siamo risentiti, come ho fatto con tutti, e l’ho invitata a Firenze […] Ci siamo rivisti, abbiamo passato una bella serata insieme a Denis e Monica, ma io non vedo una relazione possibile tra noi. Come sono uscito single dal programma, ci sono rimasto anche dopo: tra me e Giulietta non c’è niente, tranne l’amicizia”.