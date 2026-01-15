Cesare Cremonini ufficializza relazione con Caterina Licini

Dopo mesi di voci e gossip, Cesare Cremonini ha finalmente ufficializzato la sua storia d’amore con la nuova fiamma, Caterina Licini. Lei è una ex ballerina di 30 anni, ora copywriter, che compare per la prima volta sul profilo Instagram del cantante. Non si tratta di un’accidentalità, ma di una scelta voluta da Cremonini, che così rende pubblica la loro relazione.

Cesare Cremonini, dopo aver archiviato la relazione con Giorgia Cardinaletti, condivide con i fan il suo ultimo viaggio negli Stati Uniti attraverso scatti, video, riflessioni e appunti sparsi. Tra le immagini, compare Caterina, che ha condiviso con Cremonini il lungo e bellissimo viaggio in America. In particolare, il cantante posta un video di una passeggiata tra bellissime dune di sabbia, dove l’assoluta protagonista è proprio Caterina.

Dopo un po’ di tempo e indizi che si moltiplicavano, Cremonini si sente talmente forte e sicuro di questa storia da poterla condividere con i fan e follower. La storia tra i due è iniziata tempo dopo il primo incontro sul set del videoclip “Ora che non ho più te”. Questa notizia arriva dopo mesi turbolenti che hanno visto Cremonini ufficializzare la rottura con Giorgia Cardinaletti e affrontare polemiche legate all’autobiografia di un’altra sua ex, Martina Maggiore.