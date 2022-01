Cesare Cremonini sarà super ospite della 72esima edizione del ‘Festival di Sanremo’ condotto da Amadeus: per la prima volta sul palco dell’Ariston (non è mai stato in gara né ospite del Festival), l’artista realizzerà una performance inedita per celebrare vent’anni di canzoni. Dopo le indiscrezioni, l’ufficialità è arrivata con l’annuncio al Tg1, che il direttore artistico ha eletto a ‘Gazzetta Ufficiale’ del festival.

Dopo il successo di ‘Colibrì’, ultimo singolo uscito il 1° dicembre, in attesa del suo ritorno live in estate con ‘Cremonini Stadi 2022’, il 25 febbraio uscirà il settimo album in studio, per Virgin Records/Universale Music Italia, dal titolo ‘La ragazza del futuro’.