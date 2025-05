CESARE CREMONINI: Remixes dalle Stelle dell’Elettronica Mondiale

Il nuovo singolo di Cesare Cremonini, in collaborazione con Elisa, prende una nuova vita nei club di tutto il mondo grazie al progetto “WHAT THE FUCK IS GOING ON?!”, in uscita in vinile il 20 giugno. Questo progetto unisce Cremonini all’universo underground, coinvolgendo tre noti artisti della scena internazionale: Joseph Capriati, Indira Paganotto e Seth Troxler. Il primo remix, realizzato da Capriati, sarà disponibile dal 9 maggio su tutte le piattaforme digitali. Capriati, un noto producer del panorama house e techno, trasforma “Nonostante tutto” in un brano esplosivo, già ben accolto nei dancefloor globali come quelli di Ibiza e Coachella.

Il 23 maggio, Indira Paganotto, figura chiave della nuova scena psy-techno, offrirà il suo remix, seguito da Seth Troxler, icona dell’elettronica mondiale, il 6 giugno. Joseph Capriati racconta di conoscere Cesare grazie a Valentino Rossi e di aver sempre ammirato la sua passione per la musica house e techno. Questo progetto ha offerto a Capriati la possibilità di sperimentare con un pezzo pop italiano, e il suo remix mette in luce la parte vocale di Cremonini ed Elisa.

Capriati osserva che la sua reinterpretazione del brano rappresenta un modo per portare un suono italiano a una nuova dimensione. Nonostante alcune possibili sorprese per i suoi fan più legati alla techno, spera che apprezzino il messaggio. Ha notato una grande reazione del pubblico a Barcellona, sottolineando il potenziale di una voce italiana remixata nel contesto internazionale. Le date del “CREMONINI LIVE25” sono confermate, con concerti in diverse città italiane a partire dall’8 giugno.