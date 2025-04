CESARE CREMONINI “Oltre ogni ostacolo” il nuovo singolo con ELISA

Cesare Cremonini ha annunciato il titolo e la data di uscita della sua nuova collaborazione con Elisa. Il brano intitolato “Nonostante tutto”, un inedito scritto insieme, uscirà l’11 aprile. La produzione è frutto della collaborazione tra i due artisti e Alessio Natalizia e promette un sound internazionale che ridefinisce il pop italiano contemporaneo. Cremonini esprime come il lavoro con Elisa, con cui ha un legame profondo fin dai tempi delle loro carriere iniziali, sia stato un sogno realizzato dopo venticinque anni di musica. Per lui, questo brano rappresenta un’espressione della loro passione condivisa per la musica e il lato oscuro che ne accompagna la creatività.

Elisa Toffoli parla di questa collaborazione come di uno scambio artistico unico, paragonandolo a un’esperienza di band. Sottolinea che lo spazio e la fiducia ricevuti da Cremonini le hanno permesso di esprimersi completamente come cantante, cantautrice e produttrice. Questa esperienza le ha dato un’iniezione di fiducia e l’ha portata a un viaggio musicale senza confini.

Questa nuova collaborazione prosegue il percorso artistico iniziato con “Aurore Boreali”, presente nell’album di Cremonini, ALASKA BABY. In concomitanza con l’uscita del singolo, l’album verrà ripubblicato in una versione aggiornata, disponibile in digitale dall’11 aprile e in edizione fisica dal 16 maggio, comprensiva di versioni speciali. Infine, sono state annunciate le date del tour “CREMONINI LIVE25” che si svolgerà in diverse città italiane.