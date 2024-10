CESARE CREMONINI: Nuovo Concerto a Milano – Dettagli e Biglietti

Cesare Cremonini ha annunciato una seconda data per il suo concerto allo Stadio San Siro di Milano, fissato per il 16 giugno, dopo il raddoppio dei concerti a Roma e Bari. Questo concerto segna la conclusione del tour CREMONINI LIVE25, con informazioni confermate che non ci saranno nuove date aggiuntive.

Il singolo in uscita, che non ha ancora una data di pubblicazione, è descritto come un brano potente, caratterizzato da sonorità contemporanee e synth pop. La voce di Cesare è calda e intima, conducendo l’ascoltatore attraverso una narrazione di solitudine, amore e rinascita. Il testo offre un dialogo diretto con il passato, riflettendo sulla ricerca di redenzione dopo la fine di una relazione, e trasmette una sensazione di “nostalgica felicità”.

Cremonini considera “Ora che non ho più te” un pezzo significativo della sua carriera, rappresentando un cambiamento nella produzione musicale e un momento di svolta nella sua vita. Secondo lui, è fondamentale lasciare andare le cose al momento giusto: che si tratti di una relazione, un’amicizia o un legame professionale, ogni chiusura deve avvenire quando è necessario. La canzone rappresenta tanto un passato di sofferenza quanto la promessa di una nuova vita e un futuro possibile.

Il tema della canzone è autentico e rispecchia la realtà di chi vive in modo intenso; non ci sono metafore, ma vere emozioni. La musica nuova permette di riassaporare la vita, facendo sentire Cesare nuovamente padrone del suo destino. Il brano è un’invocazione a vivere intensamente e ad affrontare le esperienze con entusiasmo.

Il video musicale è stato girato nel Friuli, nella zona del Magredi del Cellina. Per quanto riguarda le date del tour, i biglietti per il concerto di Milano saranno disponibili da venerdì 4 ottobre. Tra le date importanti del CREMONINI LIVE25, figurano quelle di Lignano, Bologna, Napoli, Messina, Bari, Padova, Torino e Roma.

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti, i fan possono visitare le piattaforme Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Per seguire Cesare, sono disponibili anche i suoi profili sui social media.