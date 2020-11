Cesare Cremonini, Let them talk – Ogni canzone è una storia: il cantautore annuncia l’uscita del suo nuovo libro.

Cesare Cremonini ha annunciato l’arrivo di un nuovo libro. Il cantuatore bolognese lancia il 1° dicembre Let them talk – Ogni canzone è una storia, un progetto su cui ha lavorato negli ultimi mesi. Con un post condiviso sui social il cantante di Poetica e Possibili scenari ha condiviso la bella notizia con i fan, affermando che questo sarà un libro in cui la sua musica diventa un concerto di parole sulle sue canzoni e sulla sua vita, tra passato, presente e futuro.

Cesare Cremonini presenta il libro Let them talk

“Lasciatele parlare“, Questo è il titolo del libro dell’ex Lunapop. Let them talk – Ogni canzone è una storia esplorerà la vita di Cremonini attraverso la sua carriera. Spiega l’artista di Nessuno vuole essere Robin: “Non cercherà di raccontare le mie diversità, ciò che mi rende unico per le cadute, i dolori, le fortune e i successi. Al contrario. È nato, come tutte le mie canzoni, per omaggiare la vita, far incontrare la mia storia con quella di chi vi entra o ci passa accanto. Le mie canzoni, tutte le canzoni, sono piene di metafore, ma quella che preferisco, la più convincente, è già qui, la state leggendo: anche tu, come me“.

Di seguito il post con l’annuncio del cantautore, con tanto di copertina mobile:

Cesare Cremonini: nuovo libro in arrivo

Il volume è in arrivo in libreria il 1° dicembre 2020, con una copertina realizzata da Aldo Drudi e una postfazione firmata da Michele Monina che, come spiegato dall’artista felsineo, ha anche curato il libro.

Un regalo perfetto per tutti i fan del cantautore, che in questo 2020 avrebbe dovuto essere protagonista di un tour negli stadi, slittato come ogni altro grande concerto in Italia al prossimo anno.