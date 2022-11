Cesare Cremonini, la scaletta dei concerti del 2022: tutte le canzoni

Cesare Cremonini sta per tornare dal vivo: la scaletta dei concerti del cantautore bolognese nell’estate del 2022.

La grande musica dal vivo è tornata in Italia a regalare emozioni incredibili. Se tra maggio e giugno abbiamo assistito al grande ritorno dal vivo di Vasco Rossi in molti stadi e arene da decine di migliaia di posti, nel mese di giugno sono stati diversi i tour dei big della musica italiana. Tra questi, anche quello di Cesare Cremonini, tornato a riempire gli stadi a due anni di distanza dal primo annuncio di un tour rinviato, causa Covid, troppe volte. E dopo il successo degli stadi, è arrivato il momento di riscaldare di nuovo anche i palazzetti. Scopriamo insieme la scaletta e tutti i dettagli sul resto del tour del cantautore ex Lunapop.

Cesare Cremonini in tour nel 2022

Che Cesare fosse in grande forma lo sapevamo già da qualche mese, da quando, con una performance straordinaria, aveva regalato al Festival di Sanremo 2022 non solo la sua prima apparizione sul palco dell’Ariston in assoluto, ma anche la più emozionante delle esibizioni della kermesse sanremese di quest’anno.

Cesare Cremonini

Anche per questo motivo l’attesa per i concerti del cantautore bolognese è stata spasmodica per gli stadi, e ben ripagata. E adesso tocca ai palazzetti vivere nuova magia. Di seguito tutte le date, dopo l’inizio a Padova:

– 1°, 2, 3, 4 e 5 novembre al Palazzo dello Sport di Roma

– 7, 8, 10 e 11 novembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna)

– 13. 14, 16 e 17 al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

La scaletta dei concerti di Cesare Cremonini nel 2022

Con un repertorio ormai molto vasto, Cesare ha solo l’imbarazzo della scelta per costruire le scalette. Certamente in questa occasione ci sarà ampio spazio per i brani del suo ultimo album, La ragazza del futuro. Ma non mancheranno i suoi classici da solista e con i Lunapop, e nel corso del tour potrebbe esserci spazio anche per qualche cover. A Padova ha voluto, ad esempio, omaggiare il grande Lucio Dalla. E non è detto che non lo faccia anche nelle altre date. Ecco di seguito la scaletta su cui dovrebbe basarsi l’intero tour dell’artista bolognese:

– La ragazza del futuro

– PadreMadre

– Il comico

– La nuova stella di Broadway

– Chimica

– Colibrì

– Qualcosa di grande

– Buon viaggio

– Sardegna

– Moonwalk

– Vieni a vedere perché

– Le sei e ventisei

– Una come te

– Mondo

– Logico #1

– Grey Goose

– Stella di mare (cover di Lucio Dalla)

– Ciao

– Delfini

– Chiamala felicità

– 50 special

– Marmellata #25

– Poetica

– Nessuno vuole essere Robin

– Un giorno migliore