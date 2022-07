Senza ombra di dubbio Cesare Cremonini è uno dei cantanti più amati nel panorama della musica italiana. In queste ultime ore il cantante è finito al centro della cronaca rosa per alcune dichiarazioni rilasciate dalla sua ex fidanzata Martina Maggiore. Scopriamo insieme cosa ha svelato la ragazza riguardo il cantautore.

Tramite la sua pagina Instagram Martina Maggiore, ex fidanzata del grande Cesare Cremonini, ha rilasciato delle dichiarazioni che in questi giorni stanno facendo il giro del web. Sui social, infatti, Martina ha parlato di corna. Questo fa supporre che la relazione con il cantante potrebbe essere finita a causa di un tradimento.

Queste sono state le parole scritte dall’ex fidanzata di Cesare Cremonini in una delle sue Instagram Stories:

Le corna sono come un paio di scarpe: tutti nella vita ne abbiamo almeno un paio.

Questa è stata la rivelazione che fa pensare che probabilmente la storia d’amore con il cantante potrebbe essere finita a causa di un tradimento di lui.

Ovviamente, dopo il gossip in circolazione, la ragazza non ha confermato né smentito le varie supposizioni fatte dal popolo del web. Nonostante ciò, comunque, è costante il pensiero secondo cui la relazione tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore potrebbe essere finita a causa di un tradimento.

Cesare Cremonini e Martina Maggiore: lei ha lasciato la casa di lui

La storia d’amore tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore è ufficialmente giunta al capolinea. Pare infatti che i due non si seguono più sui social. Inoltre, fonti vicine ai due, hanno rivelato che la ragazza è andata via dalla casa del cantante.

Dunque un addio senza ombra di dubbio ufficiale, anche se rimangono da scoprire i motivi per i quali la coppia ha deciso di interrompere la storia d’amore. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se trapeleranno altri dettagli a riguardo.