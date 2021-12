Cesare Cremonini, La ragazza del futuro: la data di uscita e tutti i dettagli sul nuovo album del cantautore bolognese.

Un dicembre nel segno di Cesare Cremonini. Il cantautore ex Lunapop è finalmente tornato alla musica con un nuovo emozionante progetto. Non solo una nuova canzone, ma un vero e proprio nuovo album. S’intitola La ragazza del futuro e sarà il suo settimo disco da solista. Ad anticiparlo è il nuovo singolo Colibrì, una canzone particolare che ha il sapore della profezia, come anticipato dall’artista sui social. Scopriamo insieme cosa sappiamo finora sul nuovo album di Cremonini.

Cesare Cremonini

Cesare Cremonini, La ragazza del futuro: uscita e copertina

Cosa sappiamo fin qui del nuovo album di Cremonini? Ancora poco in realtà, ma alcuni dettagli li ha già annunciati lo stesso cantautore, al di là del nuovo singolo. Conosciamo ad esempio la data di uscita ufficiale: l’album arriverà nei negozi e in formato digitale sulle piattaforme di streaming musicale il 25 febbraio 2022. Per il resto, conosciamo per il momento solo la copertina, pubblicata sui social dal cantautore:

Cesare Cremonini presenta Colibrì

Il nuovo album di Cremonini sarà una sorta di concept album e partirà proprio da Colibrì, un singolo che si trasforma in profezia. O meglio, nell’avverarsi di una profezia. Lo ha spiegato lo stesso ex Lunapop: “Colibrì è un’opera di fantascienza più che una canzone sull’attualità, un’esperienza musicale legata all’intero album, più che una semplice hit. Si esprime con un linguaggio garbato e immaginifico, perché è nella gentilezza della poesia che individuo la mia idea di futuro“. Il cantuatore ha quindi aggiunto che in questo brano interpreta il sentimento di chi è in attesa di qualcosa, di un “colpo di reni della fortuna“. Un pezzo mistico e religioso nato nel pieno di un periodo pandemico in cui ha sentito forte l’esigenza di non lasciare tutto in mano alle macchine e alla tecnologia.