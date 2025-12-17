Cesare Cremonini Italia

Cesare Cremonini ha raggiunto un risultato straordinario con 70 mila biglietti venduti per il suo concerto al Circo Massimo di Roma, registrando il tutto esaurito con sei mesi di anticipo. Il concerto del 6 giugno apre ufficialmente il CREMONINI LIVE26 e segna uno dei passaggi più significativi della sua carriera artistica.

Cremonini gioca in una dimensione del live italiano riservata a pochissimi artisti, dove il successo non è legato alla spinta del momento ma alla costruzione paziente di una carriera credibile. Il suo percorso live è caratterizzato da continuità, visione e qualità, e il tutto esaurito di Roma proietta il CREMONINI LIVE26 tra gli appuntamenti musicali più attesi della prossima estate.

Il tour CREMONINI LIVE26 include quattro grandi eventi, con già più di 250.000 biglietti venduti. Le date sono: 6 giugno a Roma, Circo Massimo (sold out); 10 giugno a Milano, Ippodromo SNAI La Maura; 13 giugno a Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena (ultimi biglietti disponibili); 17 giugno a Firenze, Visarno Arena.

Parallelamente, il brano “Ragazze facili” continua la sua crescita e si conferma nella Top Ten dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Il dato più rilevante è la forza della visione di Cesare Cremonini, che si allontana dalla retorica della classica canzone d’amore per raccontare le contraddizioni emotive e l’esposizione interiore dell’uomo di oggi. Radio Deejay è la radio ufficiale del tour CREMONINI LIVE26.