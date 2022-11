Cesare Cremonini, il tour 2022 si chiude con Elisa: duetto a Milano

Cesare Cremonini termina il suo tour nei palazzetti italiani con un ospite d’onore: Elisa. E intanto bacia una fan tra il pubblico…

Cesare Cremonini sta per chiudere un altro trionfale tour. Dopo aver emozionato i suoi fan durante l’estate con una serie di concerti negli stadi straordinari, in questo autunno ha portato la sua musica in giro per l’Italia, stavolta nei palazzetti, dimostrandosi ancora una volta uno dei performer più talentuosi del nostro Paese, oltre che uno degli artisti dal repertorio più amato. E per chiudere alla grande questa nuova parentesi dal vivo, il cantautore bolognese ha scelto di condividere il palco con una sua grande amica: Elisa.

Cesare Cremonini chiude il tour con Elisa

Le ultime quattro date del giro dei palazzetti di Cremonini sono state programmate al Mediolanum Forum di Assago, Milano. L’ultima è prevista il 17 novembre, e dovrebbe avere come protagonista insieme al cantautore ex Lunapop una delle più grandi voci della nostra musica, l’artista friulana Elisa.

Elisa Toffoli

Per la prima volta i due artisti uniranno le loro voci, per celebrare al meglio il successo straordinario di un nuovo tour da record, o quasi, per la voce di Nessuno vuole essere Robin, con un totale di quasi mezzo milione di biglietti venduti. Numeri che solo un vero big della nostra musica può vantare.

Leggi anche -> Elisa insieme a Jovanotti nel nuovo singolo Palla al centro

Il bacio tra Cremonini e una fan diventa virale

Intanto, mentre il tour si appresta a terminare, è diventato virale sui social, e in particolare su TikTok, un video molto curioso. Durante una delle date che si sono svolte nelle scorse settimane a Roma, al Palazzo dello Sport, il cantautore si è infatti reso protagonista di un gesto molto particolare.

In chiusura di concerto, mentre cantava il brano Un giorno migliore, tratto dallo storico album dei Lunapop, è sceso tra il pubblico e ha baciato una fan che si trovava in prima fila. Un gesto che non è sfuggito ai presenti e che ha ottenuto una risonanza eccezionale sui social, con tanti utenti che si sono chiesti chi mai fosse la fortunata.