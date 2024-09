CESARE CREMONINI: il nuovo singolo “Ora che non ti ho più” [Scopri il video]

Cesare Cremonini torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “Ora che non ho più te”, un brano energico dal sound contemporaneo e raffinato, con influenze synth pop. Questo singolo anticipa un nuovo album, della cui uscita non si conosce ancora la data. La voce calda e intima di Cremonini guida l’ascoltatore attraverso una narrazione di solitudine, amore e rinascita, esprimendo una “nostalgica felicità”.

Secondo Cremonini, la canzone rappresenta una vera e propria svolta, sia nel suo percorso musicale che nella sua vita personale. Non vuole rivivere un ricordo, ma trasformare un’esperienza in biografia, lasciando andare ciò che è giunto al termine. La canzone esplora il concetto di abbandonare le relazioni non più necessarie quando è il momento giusto, un tema di crescita e accettazione.

Con un testo diretto e sincero, “Ora che non ho più te” evoca sentimenti autentici e forti, come la mancanza di riposo e il senso di libertà che nasce dalla nuova musica. Cremonini descrive questo brano come un’apertura su un progetto musicale ricco di scenografie diverse, dove intende esprimere esperienze di vita senza filtri, abbracciando ogni opportunità.

Il videoclip della canzone, diretto da Enea Colombi e prodotto da Borotalco.tv, è stato girato nei suggestivi paesaggi del Friuli, nella zona del Magredi del Cellina.

Le date del suo tour, “CREMONINI LIVE25”, sono già state annunciate e la vendita dei biglietti partire ufficialmente il 27 settembre. Il tour toccherà diverse città italiane, partendo da Lignano l’8 giugno e proseguendo fino a Roma il 17 luglio. Le tappe includono Milano, Bologna, Napoli, Messina, Bari e Padova, promettendo un’esperienza unica ai fan.

Cremonini invita il suo pubblico a seguirlo sui suoi profili social per rimanere aggiornati sulle novità e sulle date del tour. Con grandi aspettative e un forte desiderio di connessione, il ritorno di Cremonini sulla scena musicale si preannuncia entusiasmante e ricco di energia.