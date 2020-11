Cesare Cremonini è tornato con un nuovo libro, Let Them Talk, in cui si racconta e ricorda al suo pubblico che lui non è solo un cantante. Proprio in occasione dell’uscita di questo libro, l’artista emiliano ha rilasciato un’intervista ad Aldo Cazzullo per Il Corriere ed ha svelato di aver sofferto di schizofrenia. Cremonini non si è risparmiato ed ha raccontato di come ha affrontato anni duri prima di sconfiggere questo disturbo.

“La sensazione fisica di avere dentro di me una figura a me estranea. Quasi ogni giorno, sempre più spesso, sentivo un mostro premere contro il petto, salire alla gola. Mi pareva quasi di vederlo. E lo psichiatra me lo fece vedere. Questo mostro aveva braccia corte e appuntite, gambe ruvide e pelose. La diagnosi era: schizofrenia. Percepita dalla vittima come un’allucinazione che viene dall’interno. Venivo da due anni di ossessione feroce per la musica. Sempre chiuso in studio, anche la domenica. Smisi di tagliarmi la barba e i capelli. Mangiavo solo pizze. A volte due pizze pure a cena. Superai i cento chili. – ha continuato Cesare Cremonini – Non facevo più l’amore, se non da ubriaco. Avevo smesso qualsiasi attività fisica. Lo psichiatra mi chiese cosa mi faceva sentire meglio. Risposi: camminare. Non lavorare; il lavoro era la causa. […] Se ho preso farmaci? Sì, cose leggere, di cui non parlo per rispetto a chi ha dovuto fare cure farmacologiche pesanti”.

Cesare Cremonini ammette di sentire ancora ogni tanto il suo “mostro”.