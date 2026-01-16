7.1 C
Cesare Cremonini e Caterina Licini coppia

Cesare Cremonini e la ballerina Caterina Licini sono una coppia. La notizia non è più solo un gossip, ma un fatto confermato dallo stesso artista sul suo profilo Instagram. Cesare ha un nuovo amore con cui ha trascorso un lungo periodo di vacanza e ha vissuto un’avventurosa esperienza coast to coast negli Stati Uniti.

La storia tra Cesare e Caterina è iniziata in sordina, ma è stata resa pubblica un anno fa quando un paparazzo ha scattato una foto della coppia sulle cime di Cortina. Da allora, Caterina è sempre rimasta accanto a Cesare, anche se senza palesarsi troppo. Ora, dopo un anno, la coppia ha deciso di vivere il loro amore alla luce del sole e sui social.

Cesare ha pubblicato una serie di foto e video su Instagram che mostrano i momenti più belli del loro viaggio negli Stati Uniti, da Miami a New Orleans, da Houston ad Austin, fino a Monterey e Los Angeles. Tra i frame di lunghe strade solitarie e incredibili scogliere, compare Caterina, a spasso tra deserti, seduta sugli spalti di una partita di football, nel traffico di LA.

La ballerina ha 30 anni, fa la copywriter e ha una grande passione per i viaggi e le moto. Compare anche nel video della canzone “Ora che non ho più te” di Cesare. A dicembre, l’artista aveva anticipato la sua nuova relazione, dicendo di essere innamorato, ma senza rivelare altro. Ora, le foto pubblicate da Cesare raccontano un viaggio dello spirito e sentimentale, “nella natura di questo pianeta, di cui l’America è custode inarrivabile e, allo stesso tempo, come da tradizione, il suo esatto contrario”.

