Cesare Cesaroni e il ‘Che amarezza!’: il retroscena svelato da Antonello Fassari

“Che amarezza!”, il celebre tormentone di zio Cesare de I Cesaroni, è nato per caso durante le riprese, grazie all’improvvisazione dell’attore Antonello Fassari, scomparso a 72 anni. Questo slogan è emerso in un momento di stallo quando Fassari, per distrarre il cast da delle tensioni tra i personaggi, ha detto: “Che amarezza!”, richiamando una frase usata dal suo zio quando la Roma perdeva.

Fassari raccontò che, nonostante le battute scritte, sul set c’era molta libertà di improvvisazione. La frase si adattò perfettamente alla situazione in cui si trovavano, catturando l’attenzione non solo degli attori, ma anche degli autori e della troupe. Col tempo, “Che amarezza!” è diventato un motto, risuonando anche in uffici e zone dietro le quinte, e rivitalizzando un’espressione antica nella lingua italiana.

La serie, trasmessa su Canale 5 dal 2006 al 2014 e attualmente in preparazione per una nuova stagione, ha avuto successo anche per questa libera interpretazione delle battute. Fassari sottolineò che contare sull’improvvisazione ha dato vita a momenti unici, rendendo la serie più di un semplice prodotto di intrattenimento; ha saputo toccare profondamente l’animo degli spettatori.

La performance di Fassari e il carattere innovativo del suo personaggio hanno contribuito a fare de I Cesaroni un pilastro della televisione italiana, capace di intrecciare situazioni comiche a una profonda connessione emotiva con il pubblico. Il ricordo di “Che amarezza!” rimarrà vivissimo nel cuore degli italiani, rappresentando un pezzo della loro cultura pop.