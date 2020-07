Sarà il Tribunale di sorveglianza di Cagliari a decidere sulla richiesta di Cesare Battisti, detenuto nel carcere oristanese di Massama, di effettuare analisi mediche che verifichino il suo stato di salute, che sarebbe peggiorato – sostiene l’ex terrorista – a causa del cibo fornito nell’istituto di pena. L’avvocato di Battisti, Gianfranco Sollai, ha presentato un reclamo segnalando la scarsità e la bassa qualità del cibo somministrato (“non solo al mio assistito, Battisti non è il figlio della gallina bianca”, dice il legale all’Adnkronos). Ieri l’ergastolano è stato sentito per oltre mezz’ora dai giudici del Tribunale di sorveglianza, che ora valuteranno la richiesta di controlli sanitari, per la quale la Procura generale ha sollecitato il rigetto.

