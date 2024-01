Cesara si espone su Perla, Stefano, Beatrice e Giuseppe, ma fa degli errori

A Pomeriggio 5 Myrta Merlino si è occupata delle anticipazioni del Grande Fratello e tra i temi di cui si occuperà Signorini stasera c’è anche la lite tra Stefano Miele e Perla e Greta. Cesara Buonamici in studio si è schierata a favore delle due ragazze (e non dell’amico di Beatrice…).

“Io trovo molto bello il comportamento di queste due ragazze. Nonostante la situazione confusa, Mirko e Perla a Temptation si sono lasciati e lui si è messo con Greta e poi si sono lasciati tutti, ma tra le due ragazze è sfociata una solidarietà. Si sono dette ‘noi perché non possiamo essere amiche?’ e adesso lo sono. Greta ha riflettuto, ha capito che forse tra Mirko e Perla c’è ancora qualcosa. Due donne che fanno squadra ed è una bellissima immagine. Quindi io approvo questa nuova unione”.

Nuova unione? Peccato che Perla qualche giorno fa abbia dichiarato: “Con Greta non potrei mai avere un’amicizia. Se fuori c’è lei a una cena io magari nemmeno vengo. Anche se siete in venti magari evito comunque. Magari posso farlo una volta, ma forse nemmeno, dipende che mi dice la testa“.

Vuoi o non vuoi, fondamentalmente, ad oggi io Biccy credo che questa unione la veda solo la Buonamici (o chi le fa i riassunti delle dinamiche).

Cesara su Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi.

L’opinionista ha anche detto la sua su Garibaldi: “Giuseppe è armato di una passione incontenibile e gli esce fuori da tutti i pori. Bacia tutte e fa ballare tutte. Anche le gieffine gli fanno i complimenti e dicono che lui è l’unico che invita a ballare è lui, gli altri non lo fanno. Ha questa passionalità“.

Myrta ha poi chiesto a Cesara di commentare Beatrice e lei ha tirato in ballo Perla: “Beatrice è rilevante nella casa? Sì, ma sta nascendo un ruolo da contraltare ed è quello di Perla. Sono molto diverse per età, professione, ma esce fuori la personalità importante di Perla. Tanto che Beatrice ritiene che gli attacchi di Perla a Stefano siano mirati a lei stessa. Quindi si sono create delle fazioni“.

In realtà ieri sera Perla ha detto: “Lei ha usato la questione con Stefano per trovare il modo di attaccare me e attaccarmi“.

Sonia, manchi, terribilmente.