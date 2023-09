Cesara e Rebecca svelano i loro concorrenti preferiti del Grande Fratello

Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli sono due novità di questa edizione del Grande Fratello, la 17esima dopo una pausa di quattro anni dall’ultima condotta da Barbara d’Urso.

A dieci giorni dal debutto le due hanno già le prime simpatie e fra le pagine del settimanale Chi hanno parlato proprio dei nuovi concorrenti svelando chi sono i loro preferiti.

“La prima impressione che mi hanno fatto, sinceramente, è di invidia per una gioventù così esplosiva” – ha esordito Cesara Buonamici – “Giovani allegri, anche se ben consapevoli del loro posto nel mondo, e così pieni di curiosità e volontà per il prossimo futuro. Sanno chi sono e che cosa vogliono. […] La mia preferita forse è Giselda, perché ti mette di buonumore al solo guardarla. Le altre sono belle e bellissime, ma non è questa la loro migliore qualità. Colpisce come non facciano alcun uso esibizionistico di questa loro caratteristica. Questo si percepisce e, ovviamente, oltre a essere belle, le rende simpatiche”.