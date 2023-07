Perché il nome di Cesara Buonamici circola fra gli uffici del Grande Fratello Vip?

La giornalista, volto di punta del Tg5 delle 20:00, sarebbe stata presa in considerazione dallo staff del reality show per ricoprire il ruolo di opinionista. E no, non è una bufala. In questi giorni i vertici di Mediaset starebbero facendo “riflessioni sugli effetti della sua partecipazione”, come scritto da Giuseppe Candela su Dagospia. Insomma, da una parte Pier Silvio Berlusconi vuole alzare il tiro e la qualità del programma, dall’altro la giornalista dovrebbe davvero commentare le gesta della Gegia di turno che litiga con la Marini.

Come scritto da Candela, le due opinioniste erano già state scelte e sarebbero dovute essere presentate nel corso degli scorsi Palinsesti Mediaset, ma qualcosa è andato storto.

“Per il ruolo di opinioniste al Grande Fratello era praticamente fatta: le prescelte Katia Ricciarelli, voluta con forza dal conduttore Alfonso Signorini, e Paola Barale. Al netto di smentite e articolesse sussurrate, le due signore erano a un passo dalla firma. Pronte per il grande annuncio alla presentazione dei palinsesti Mediaset poi uno stop di riflessione improvviso”.

Cesara Buonamici verso il Grande Fratello Vip, il coup de théâtre di Pier Silvio Berlusconi

Perché?

“Nessuna fretta, meglio decidere con calma. Il ragionamento dei vertici, che come anticipato dal Fatto Quotidiano hanno già bocciato tanti concorrenti che erano presenti nella prima lista proposta all’ad Pier Silvio Berlusconi. È cambiato il vento. E allora chi prenderà il posto delle uscenti Bruganelli e Berti? I nomi di Ricciarelli e Barale sono ancora sul tavolo dove sarebbe apparso un nome a sorpresa, quello di Cesara Buonamici. Sì, proprio la conduttrice di punta del Tg5. Per provare a spiazzare e ad alzare il livello, trattandosi di un nome di spicco dell’informazione del Biscione sono in corso riflessioni sugli effetti della sua partecipazione. Una suggestione, di cui vi diamo conto, ma che difficilmente potrebbe concretizzarsi”.

Oltre Cesara Buonamici è stata presa in considerazione anche Elisabetta Gregoraci, concorrente della quinta edizione nonché volto di punta della musica di Italia 1. “Ci spera, con meno chance, anche Elisabetta Gregoraci. Come finirà?“.

Non è da escludere che alla fine, al netto delle pause di riflessioni, torneranno in pole position proprio Katia Ricciarelli e Paola Barale e chi s’è visto s’è visto.