Cesara Buonamici svela la causa della morte di Papa Francesco: “Si è svegliato alle 5”

Nel corso di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha annunciato una speciale edizione del TG5 dedicata alla morte di Papa Francesco. Cesara Buonamici ha riportato che il Pontefice si è svegliato presto a Casa Santa Marta, trovando i suoi collaboratori in condizioni discrete. Tuttavia, alle 7 ha avuto un ictus fatale. Il cardinale Kevin Farrell ha confermato la morte alle 10 del mattino. Anche il TG Com ha confermato la causa del decesso, attribuendolo a un ictus in un contesto di problemi cardiaci già noti durante un precedente ricovero per polmonite.

Buonamici ha descritto anche il rito di constatazione della morte, che si svolgerà alle 20, quando il cardinale camerlengo sfilerà e distruggerà l’anello del pescatore, in segno di rispetto. La salma sarà posta in una bara di legno e zinco, in accordo con le volontà di Bergoglio. Dalle 20 sarà possibile rendere omaggio al Papa per sei giorni. Nonostante la tragedia, il Vaticano ha confermato che il Giubileo rimane aperto, richiedendo un potenziamento delle misure di sicurezza in vista dell’afflusso di fedeli e dei preparativi per i funerali e il conclave.

Si prevede che il funerale di Papa Francesco si svolgerà sabato, mentre si intensificano i preparativi per la cerimonia e per l’accoglienza di decine di migliaia di pellegrini. A Pomeriggio 5, sono state condivise ulteriori notizie riguardanti la scomparsa del Pontefice e le organizzazioni necessarie dopo la sua morte.