Cesara Buonamici si distacca da Beatrice Luzzi: “Se l’è presa. Ci saranno attriti.”

Beatrice Luzzi, nell’ultima puntata del Grande Fratello, ha attaccato Stefania Orlando, esprimendo il suo accordo con Shaila, che l’aveva definita cattiva. Luzzi ha accusato Stefania di essere prepotente e di interrompere gli altri, suggerendo che dovrebbe affrontare il reality show sulla propria pelle piuttosto che utilizzare gli altri. Queste affermazioni hanno suscitato un notevole clamore, portando a critiche anche da parte di alcuni fan, che un anno fa sostenevano Luzzi quando era una concorrente del programma. Cesara Buonamici, ospite a Pomeriggio 5, ha preso le distanze dalle dichiarazioni della collega. La direttrice del TG5 ha elogiato Stefania, definendola una donna intelligente e ha espresso disapprovazione per i continui litigi tra le donne nella casa. Ha sottolineato che non le piace affatto vedere donne che si insultano e ha menzionato uno scontro tra Stefania e Shaila, descrivendolo come un finto abbraccio, seguito da accuse pesanti da parte di Shaila nel confessionale. Buonamici ha ribadito di non condividere il comportamento di Luzzi e ha affermato che Stefania merita rispetto. Ha espresso preoccupazione per il clima di conflitto tra donne nel reality, definendolo un cattivo esempio. In conclusione, Buonamici ha difeso Stefania, affermando che le critiche ricevute non sono giustificate.