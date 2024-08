Cesara Buonamici parla della nuova edizione del Grande Fratello

Il Grande Fratello a settembre tornerà con la 18esima edizione (senza dimenticare le sette edizioni realizzate per le celebrità) e fra le pagine del Corriere della Sera la giornalista Cesara Buonamici ha confermato che potrebbe fare il bis. Lei la disponibilità l’ha data, sta ora ad Alfonso Signorini decidere.

“Pier Silvio Berlusconi lo ringrazio tutt’ora perché col Grande Fratello ho raggiunto un pubblico che mi conosceva poco. Se ritornerò a settembre? Ho dato la conferma perché se lo guardi nel modo giusto e soprattutto se lo vivi, è un programma che offre squarci di comportamenti umani. L’altra ragione, che dico a bassa voce, è che mi sono divertita e trovata molto bene con Alfonso Signorini”.

Stimata sia da Pier Silvio Berlusconi che da Alfonso Signorini, Cesara Buonamici tornerà al Grande Fratello sicuramente. Lo scorso anno ha svolto il ruolo da opinionista in solitaria, chissà se a settembre la troveremo di nuovo da sola o se sarà affiancata da qualcun’altra/o.

Cesara Buonamici tornerà al Grande Fratello, chi saranno i protagonisti

Iago Garcia è un attore spagnolo de Il Segreto (ha vinto pure un’edizione di Ballando con le Stelle in coppia con Samantha Togni); Clayton Norcross è un attore di Beautiful (ha interpretato il ruolo di Thorne Forrester nel corso delle prime stagioni) ed ha partecipato a un’edizione de La Fattoria di Barbara d’Urso. Luca Calvani è un attore toscano, ora volto di RealTime in Cortesie Per Gli Ospiti, è un ex vincitore de L’Isola dei Famosi e da un po’ di anni a questa parte anche dichiaratamente gay. L’ultimo nome, Javier Martinez, è un ex tentatore di Temptation Island e un ex corteggiatore di Uomini & Donne.

I quattro nomi sopracitati fatti da FanPage si unirebbero così a quelli fatti precedentemente da TvBlog, DavideMaggio e Dagospia, ovvero: Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere (tutte e tre di Non è La Rai); Lino Giuliano, Alessia Pascarella e Maika Randazzo (tutti e tre di Temptation Island); Enzo Paolo Turchi, Clarissa Burt e Shaila Gatta.

Deianira Marzano ha invece fatto il nome di Giulia Mannucci, mentre nei mesi scorsi sono trapelati i nomi di Nadia Rinaldi, Garance Authié, flirt estivo di Fedez, Federico Chimirri (ex volto di MasterChef), Jonathan Kashanian e la speaker radiofonica dell’undicesima edizione, Margherita Zanatta.