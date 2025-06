Cesara Buonamici: Nuova Conduttrice di Pomeriggio Cinque?

Mediaset ha deciso di puntare su Cesara Buonamici per la conduzione di “Pomeriggio Cinque”, programma che sarà lasciato da Myrta Merlino. Buonamici, attualmente opinionista al “Grande Fratello”, potrebbe iniziare il suo nuovo incarico a settembre, segnando una significativa svolta nella sua carriera.

Myrta Merlino, che ha condotto “Pomeriggio Cinque” negli ultimi due anni, non ha ottenuto risultati soddisfacenti, con ascolti che non hanno mai raggiunto quelli di “La Vita in Diretta”. La scelta di cambiare conduttore sembra quindi inevitabile. Secondo fonti vicine all’azienda, Merlino si trasferirebbe su Rete 4 per condurre un programma di approfondimento settimanale, un’opzione che potrebbe alleggerire il suo carico di lavoro.

Cesara Buonamici, che ha già ricoperto ruoli di rilievo in Mediaset, è considerata un volto di fiducia da Pier Silvio Berlusconi. Il suo passaggio a “Pomeriggio Cinque” rappresenterebbe un ritorno a uno stile di programmazione più vicino al suo profilo giornalistico. Inoltre, la Buonamici è stata apprezzata per il suo supporto all’azienda, accettando ruoli come opinionista in contesti non tipici della sua carriera per contribuire durante momenti di crisi del format.

Le trattative non sono ancora definitive, ma la situazione attuale suggerisce una ristrutturazione importante nei contenuti pomeridiani di Mediaset, volta a recuperare terreno nei confronti della concorrenza.

Fonte: www.libero.it