Cesara Buonamici: Il Fratello Risponde alle Accuse di Stalking della Giornalista e del Cognato

Cesara Buonamici ha denunciato suo fratello, Cesare Buonamici, per stalking, accusandolo di comportamenti molesti e vessazioni nei suoi confronti. Cesare respinge fermamente le accuse, dichiarando di non aver mai perseguitato nessuno e di aver sempre agito nel rispetto degli altri. È un imprenditore, fondatore e unico socio dell’azienda agricola di famiglia e direttore del distretto biologico di Fiesole. In una nota diffusa tramite Ansa, afferma di non aver mai utilizzato telecamere per spiare né di aver occupato spazi della casa senza permesso. Secondo lui, ha sempre supportato la sorella, specialmente in occasione del suo matrimonio.

Cesare si sente ingiustamente attaccato e sottolinea che la sua reputazione e il suo lavoro non dovrebbero essere messi in discussione da accuse infondate. Riconosce di aver avuto un buon rapporto con Cesara fino a tre anni fa, periodo in cui è emersa una disputa patrimoniale riguardante una villa. Questa controversia, secondo lui, è alla base di tensioni recenti e avrebbe portato a frizioni familiari. L’imprenditore spera che si possa raggiungere una risoluzione amichevole riguardo alla proprietà, desiderando un accordo che possa soddisfare entrambi.

La discordia è iniziata, come spiega Cesare, da una lite di tre anni fa, che, secondo lui, era finalizzata a costringerlo a cedere senza compenso la sua metà della casa che possiede. Nonostante le differenze, Cesare augura che la sorella possa tornare serenamente al suo lavoro di giornalista.

La denuncia di stalking, sostenuta dall’avvocato di Cesara, si fonda su presunti comportamenti intrusivi da parte di Cesare. La giornalista ha accusato il fratello di aver deviato telecamere dell’azienda agricola per spiarla, tentato di accedere a informazioni sui suoi conti bancari riservati e manomesso l’impianto del citofono per intercettare la corrispondenza. Inoltre, Cesara sostiene che Cesare si sarebbe opposto al suo matrimonio nella casa di famiglia e avrebbe cambiato le serrature per impossessarsi di una stanza. La Procura, a tal proposito, sta indagando sul comportamento di Cesare, ritenendo che le sue azioni possano aver minato la stabilità psicologica della sorella.