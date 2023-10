Cesara Buonamici: “Ecco come scelgo gli immuni al Grande Fratello”

Cesara Buonamici è stata una scommessa di questo Grande Fratello e nonostante non crei volutamente, sotto richiesta di Pier Silvio Berlusconi, bagarre e polemiche, dimostra di essere sempre sul pezzo e di conoscere i concorrenti e le loro dinamiche. Frutto anche di tanti riassunti che gli autori le passano sottobanco.

“Chi organizza il programma offre tutto il sostegno con materiali e anche ottimi riassunti di ciò che non si riesce a vedere” – ha dichiarato Cesara Buonamici a Tv Sorrisi & Canzoni – “Ma poi il programma si forma via via e si parla in base a ciò che avviene. […] Alfonso è una persona molto gentile, è acuto, spiritoso e piacevole. Siamo amici da anni e ci lavoro veramente bene”.

Infine ha svelato come sceglie gli immuni, compito assegnato all’opinionista da un paio di edizioni.

“L’immunità? È un giudizio legato al momento e alla situazione del gioco. Bisogna, secondo me, essere giusti in relazione all’attimo in cui si salva qualcuno”.

Cesara Buonamici: “Chi è la mia concorrente preferita”

“La prima impressione che mi hanno fatto, sinceramente, è di invidia per una gioventù così esplosiva” – ha detto Cesara Buonamici al settimanale Chi – “Giovani allegri, anche se ben consapevoli del loro posto nel mondo, e così pieni di curiosità e volontà per il prossimo futuro. Sanno chi sono e che cosa vogliono. […] La mia preferita forse è Giselda, perché ti mette di buonumore al solo guardarla. Le altre sono belle e bellissime, ma non è questa la loro migliore qualità. Colpisce come non facciano alcun uso esibizionistico di questa loro caratteristica. Questo si percepisce e, ovviamente, oltre a essere belle, le rende simpatiche”.

Riccardo Signoretti: “Sarà il GF ad adeguarsi a Cesara Buonamici, non il contrario” https://t.co/HvE0xw0jc3 #GF — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 17, 2023

FOTO | Ufficio Stampa Mediaset