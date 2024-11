Cesara Buonamici contro il fratello: denunce di stalking e battaglie legali in tribunale

La giornalista Cesara Buonamici, figura storica del TG5, ha denunciato il fratello Cesare per stalking. L’imprenditore oleario è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Firenze, accusato di molestie e atti di prevaricazione nei confronti di Cesara e di suo marito Joshua Kalman. Il processo avrà inizio il 2 ottobre 2025.

Secondo quanto comunicato dalla Procura, Cesare Buonamici avrebbe avviato tali comportamenti in seguito a dissidi sulla gestione della proprietà di famiglia, situata sulle colline di Fiesole, in Toscana. Questa comprende una villa, un uliveto e una nota azienda agricola produttrice di olio. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di Cesara, assistita dall’avvocata Elisa Baldocci. Gli inquirenti evidenziano che le azioni del fratello avrebbero compromesso la salute mentale delle vittime, creando un danno non solo morale ma anche economico.

Tra gli episodi segnalati, Cesare avrebbe deviato le telecamere dell’azienda agricola per spiare la sorella. Inoltre, avrebbe tentato di accedere a informazioni riservate sui conti correnti bancari, portando con sé la madre in banca senza autorizzazioni. Le accuse proseguono, sostenendo che Cesare manomettesse il sistema del citofono della casa per controllare gli accessi e intercettare la corrispondenza di Cesara. Inoltre, si sarebbe opposto alla volontà della sorella di sposare Kalman nella residenza di famiglia, cedendo solo dopo l’intervento legale.

Un’altra accusa menzionata riguarda la sostituzione della serratura di una camera nell’abitazione di Cesara, prendendone possesso illegittimamente. Cesara Buonamici è una giornalista e anchorwoman nata a Fiesole nel 1957, riconosciuta come uno dei volti storici del TG5. Ha iniziato la sua carriera nel giornalismo dopo la laurea in Lettere, lavorando inizialmente per Tele Libera Firenze prima di approdare a Mediaset. Dal 2023, è opinionista nel programma Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, e ha assunto il ruolo di direttrice “ad personam” del TG5.