Cesa, Rotondi e Cuffaro insieme per la rinascita della DC?

Nel centrosinistra, si intensifica il dibattito sull’obiettivo centro in vista delle prossime elezioni, con le imminenti convention centriste a Milano e Orvieto. Nel contempo, anche nel centrodestra ci sono colloqui a Montecitorio, stimolati dalla recente udienza ad Avellino riguardante la disputa legale sul nome e simbolo della Democrazia Cristiana, portata avanti dall’ex senatore Salvatore Cuffaro contro Gianfranco Rotondi, attuale presidente della Dc. L’intento è quello di “rinascere” come partito ben prima degli eventi milanesi, con possibili sviluppi significativi annunciati per il 18 gennaio, data iconica che celebra la fondazione del Partito Popolare.

Franco De Luca, ex parlamentare e fondatore della Dc di Rotondi, sottolinea l’importanza di creare “una scatola giuridica nuova” che riunisca tutte le associazioni, permettendo loro di conferire le rispettive ragioni e aspettative di diritto. Questo intervento si prefigura come decisivo per trovare un accordo tra le varie espressioni del centro.

Nella causa ad Avellino, oltre a quella di Cuffaro, un’altra è pendente presso il tribunale di Roma, intentata dalla Dc di Nino Luciani contro l’Udc, per contestare l’utilizzo dello scudo crociato. Durante la prima udienza ad Avellino, sorprendentemente, Cuffaro non era presente, mentre tutte le associazioni convenute, tra cui quella di Rotondi, hanno assistito. La giudice, dottoressa Paola Beatrice, ha rinviato l’udienza di sei mesi, lasciando intravedere una proposta di conciliazione che ha colto di sorpresa molti.

De Luca commenta che, come avvocato, vede questa proposta come una “soluzione perfetta” e che Cesa, Rotondi e Cuffaro rischierebbero di sprecare un’opportunità storica se non decidessero di collaborare per la ricostituzione della Dc. Se tale operazione avrà successo, il passaggio dal ‘patto di Cannes’ al ‘patto di Avellino’ potrebbe segnare una ripartenza per la Dc, differente dal fallimento del passato.

Intanto, Rotondi ha espresso rammarico per il prossimo appuntamento elettorale, affermando che le decisioni chiave del 2027 si prenderanno al centro, dove i democristiani hanno naturalmente un ruolo. Questo contesto suggerisce che, contrariamente al passato, potrebbero finalmente esserci sviluppi significativi.