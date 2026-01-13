CES 2026: novità tecnologiche

Il CES è sempre un evento spettacolare e l’edizione del 2026 non ha fatto eccezione. La fiera tecnologica annuale di Las Vegas offre uno scorcio autentico di dove è diretta la tecnologia di consumo, con concetti futuristici che esistono esclusivamente perché qualcuno ha capito come realizzarli.

I reporter di Mashable hanno testato ciò che contava davvero, dalle cuffie neurotecnologiche che migliorano i tempi di reazione ai concetti hardware estremamente ambiziosi di Lenovo. Tra i punti salienti del CES 2026 ci sono le cuffie di rilevamento del cervello di Neurable, che hanno migliorato notevolmente il tempo di reazione durante il test.

Un altro concetto interessante è il laptop computer arrotolabile ed estensibile di Lenovo, che si estende fisicamente verso l’alto o verso l’esterno con la semplice pressione di un pulsante. Il Galaxy Z TriFold di Samsung è un altro esempio di innovazione, con un design che si apre in uno schermo delle dimensioni di un tablet pur riuscendo a piegarsi in qualcosa di tascabile.

Gli occhiali da gioco ROG Xreal R1 AR di Xreal e Asus ROG sono i primi occhiali AR al mondo con uno schermo a 240 Hz e offrono immagini più chiare e meno compromessi in termini di consolation e latenza. Le cuffie TDM Neo sono un altro esempio di innovazione, con la possibilità di ruotare i padiglioni verso l’esterno e trasformarle in un paio di altoparlanti portatili.

Il CES 2026 ha anche visto la presentazione di altri prodotti innovativi, come il mattoncino intelligente LEGO, gli occhiali da gioco ROG Xreal R1 AR, il lecca-lecca che riproduce musica attraverso la conduzione ossea e l’anima gemella AI di Lepro, Ami. Infine, il bot solare su Marte Jackery è un esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per creare soluzioni innovative per il futuro.