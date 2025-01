CES 2025: Samsung Rivela Vision AI, TV Sempre Più Intelligenti

Da Las Vegas, Samsung ha svelato le sue nuove tecnologie al CES 2025, con al centro Samsung Vision AI, un’innovazione pensata per trasformare le televisioni in compagni interattivi e intelligenti. SW Yong, Presidente di Samsung Electronics, ha affermato che i TV non sono più solo dispositivi di consumo passivo, ma devono adattarsi alle esigenze degli utenti. Con Samsung Vision AI, gli schermi si integrano nell’intrattenimento e nella personalizzazione, migliorando l’esperienza di utilizzo.

Le funzionalità principali di Samsung Vision AI includono Click to Search, che permette agli utenti di ottenere informazioni senza interrompere ciò che stanno guardando, e Live Translate, che offre traduzione in tempo reale dei sottotitoli. Inoltre, Generative Wallpaper consente di trasformare le televisioni in tele dinamiche personalizzabili. La televisione diventa così il fulcro di uno stile di vita smart, grazie all’integrazione con l’ecosistema SmartThings, che offre aggiornamenti sull’ambiente domestico e monitoraggio dei comportamenti degli animali domestici e dei membri della famiglia.

Samsung ha presentato anche una nuova gamma di Smart TV e monitor, che includono la piattaforma Copilot in collaborazione con Microsoft. Questa tecnologia consente di accedere a contenuti personalizzati e servizi intelligenti attraverso il telecomando o comandi vocali. I dispositivi ottimizzano dinamicamente immagini e audio per garantire un’esperienza visiva di alta qualità, supportando risoluzioni avanzate come l’8K e funzionalità HDR.

Tra i modelli di punta presentati ci sono il Neo QLED 8K QN990F, con un processore NQ8 AI Gen3 che migliora qualità dell’immagine e audio, e il nuovo The Frame Pro, progettato per esaltare l’estetica degli ambienti. The Premiere 5, un proiettore a tiro ultra-corto, offre funzionalità interattive e permette proiezioni creative. Infine, il MICRO LED Beauty Mirror, sviluppato con Amorepacific, fornisce analisi della pelle e raccomandazioni per la cura.

Samsung ha inoltre ampliato il suo Art Store, per trasformare le TV in gallerie d’arte digitali, collaborando con istituzioni come il MoMA. The Frame è stato scelto come display ufficiale per Art Basel. Con tutte queste novità, Samsung mira a ridefinire il modo in cui gli utenti interagiscono con la tecnologia e l’arte all’interno delle loro abitazioni.