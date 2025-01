CES 2025: l’anello smart in titanio progettato per gli aerei da combattimento

A meno di due anni dal debutto del suo primo Luna Smart Ring, il marchio indiano Noise ha presentato al CES di Las Vegas il nuovo Luna Ring Gen 2.0 e la rinnovata linea di smartwatch ColorFit Pro 6. Noise, che produce i suoi dispositivi interamente in India, ha sottolineato l’importanza dell’innovazione locale, con l’obiettivo di creare esperienze significative per i consumatori di tutto il mondo. Attualmente, Noise conta circa 20 milioni di utenti e si posiziona tra i principali leader nel settore degli smartwatch a livello globale.

Il Luna Ring Gen 2.0 si distingue come il primo anello connesso al mondo a integrare funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale. Questo dispositivo è in grado di fornire dati personalizzati per il monitoraggio di biomarcatori chiave attraverso uno smartphone, tra cui i livelli di stress, la qualità del sonno, la salute del cuore, l’ossigenazione del sangue e il monitoraggio del ciclo mestruale. L’anello è stato testato secondo gli standard Philips Biosensing, raggiungendo un’accuratezza del 98,2%. Inoltre, vanta un’autonomia straordinaria, con una singola carica che garantisce fino a 30 giorni di utilizzo, e presenta un design innovativo in titanio di grado aerospaziale, materiale usato spesso per le carenature degli aerei.

Le prenotazioni per il Luna Ring Gen 2.0 apriranno il 9 gennaio, con le prime consegne previste a marzo, ma il prezzo ufficiale non è stato ancora annunciato. In aggiunta all’anello, Noise ha svelato anche la gamma di smartwatch ColorFit Pro 6, pensata per offrire analisi avanzate della salute e dell’attività fisica, anch’esse potenziate dall’intelligenza artificiale. Sebbene i dettagli sugli smartwatch siano limitati, il produttore dichiara che essi sono progettati per i professionisti, combinando funzionalità avanzate e un design elegante.

Noise continua a investire nella tecnologia indossabile Made in India e, grazie al CES come palcoscenico, mostra la sua crescente rilevanza nel mercato globale degli indossabili. Con queste nuove uscite, Noise si conferma un attore sempre più importante nell’ecosistema tecnologico internazionale.