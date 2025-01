CES 2025: Aiper Scuba X1 Pro Max: il robot da piscina più avanzato al mondo

Il settore dei robot per piscine sta attraversando un’importante trasformazione grazie all’ingresso di nuovi produttori, tra cui l’azienda cinese Aiper, nota per i suoi robot wireless alimentati da batterie al litio. Durante il CES 2025, Aiper ha lanciato il Scuba X1 Pro Max, un robot innovativo che stabilisce nuovi standard in termini di potenza e funzionalità.

Il Scuba X1 Pro Max è dotato della tecnologia OmniSense+ 2.0 con 40 sensori, che permette di mappare la piscina in tempo reale per una pulizia approfondita, indipendentemente dalla forma o dalle dimensioni. Grazie ai suoi nove motori, il robot ha una capacità di aspirazione impressionante, fino a 32.000 litri per ora, rendendolo il più potente disponibile attualmente. Questo permette un’efficace pulizia anche in piscine di forme irregolari. Inoltre, il robot dispone di una modalità automatica che regola l’aspirazione in base alla quantità di detriti, ottimizzando l’autonomia, fino a 10 ore per la superficie e 5 ore per il fondo.

Il nuovo modello non si limita alla pulizia di fondo, pareti e della linea di galleggiamento; è anche in grado di pulire la superficie della piscina, raccogliendo fino a 146 foglie all’ora, superando gli 80 fogli dei concorrenti. Aiper ha presentato anche l’accessorio HydroComm Pro, una stazione di analisi dell’acqua che monitora vari parametri, tra cui pH e livelli di cloro o bromo, consentendo un trattamento chimico ottimizzato tramite un’app mobile.

Una caratteristica pratica del Scuba X1 Pro Max è la modalità HomeComingDock, che permette al robot di tornare automaticamente a un punto specifico per il recupero e la ricarica, semplificando così la manutenzione.

Il nuovo robot sarà disponibile da febbraio 2025 a un prezzo di 2.299 euro, mentre le versioni Pro e Classic, più economiche, arriveranno successivamente senza prezzi ancora annunciati. L’accessorio HydroComm Pro sarà in vendita da marzo 2025 a circa 380 euro. Con queste innovazioni, Aiper si prepara a ridefinire il mercato dei robot per piscine, offrendo prestazioni superiori e funzionalità avanzate.